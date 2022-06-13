Baba ve kızı aynı sahnede

LİMANDAKİ Aşk oyunu ile İzmir'de sanatseverlerin karşısına çıkan Sahne Tozu Tiyatrosu, bir hayalin gerçekleşmesini sağladı. Tiyatrocu Hande Ülgentay ve babası Melih Ülgentay, Limandaki Aşk oyununda birlikte rol alıyor. Melih Ülgentay, kızıyla aynı sahneye çıkma hayalinin olduğunu ve Limandaki Aşk oyunu ile bu hayaline ulaştığını belirtti. Çocukluğundan beri oyunculuk hayali olduğunu ifade eden Melih Ülgentay, "Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu Çağlar İşgören bir provada bize tiyatro ile ilgili hayallerimizi sormuştu. Ben de 'Kızımla aynı sahnede olmak' demiştim. Limandaki Aşk oyunu sayesinde bu hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

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