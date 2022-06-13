Tuğçe’nin hayranlarını yağmur etkilemedi

AYDIN Koçarlı'da düzenlenen 14. Yöresel Ürünler Festivali'nin 2. gününde Tuğçe Kandemir sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kandemir'e binlerce hayranı eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisi ile kendisini izlemeye gelen vatandaşlara muhteşem bir konser sunan Kandemir, mest etti. Kandemir'i dinlemek için gelen müzikseverler yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden festival alanına akın etti. Sevilen şarkılarını ardı ardına okuyan Tuğçe Kandemir, festivale katılan vatandaşları bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tuğçe Kandemir'e konserinin sonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından çiçek ve Koçarlı'nın yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'de Kandemir'e plaket hediye etti. Koçarlı'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten, Kandemir'in konseri yaklaşık 2 saat sürdü.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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