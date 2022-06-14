Ege’de festival ve konser gecesi

Geçtiğimiz hafta sonu Ege'nin dört bir yanında konser coşkusu yaşandı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Yöresel Ürünler Festivalinin finalinde Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Aleyna Tilki sahne aldı. Tilki, yoğun yağmur yağışına rağmen saatler öncesinde konser alanına gelen hayranlarına enerjisi, dansları ve sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı. 2 saat sahnede kalan Tilki, yaptığı şovlarla da tam not alarak dinleyenleri coşturdu. Tilki, Koçarlı'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve hayranlarının enerjisinin muhteşem olduğunu ifade ederek, "Koçarlı'nın havasına ve doğasına hayran kaldım" diye konuştu.

GÜRMAN SAHNEDE

Bayındır'da ise Balcılar Kiraz Festivali bu yıl 10. kez düzenlendi. Festivale, ilçenin önemli isimleri katıldı. En İyi Kiraz ve Kiraz Güzeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ünlü sanatçı Öykü Gürman ise Bayındırlılara unutulmaz bir konser verdi.

HAKAN ALTUN'DAN UNUTULMAZ GECE

TÜRKİYE'NİN çevre temalı festivali olan 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali sona erdi. Bandırmalılar festival boyunca büyük coşku yaşadı. Festivalin son günü Hakan Altun, dinleyicilere unutulmayacak bir gece yaşattı. Altun, 2 saat boyunca sevenlerini coşturdu. ■ RAMAZAN AYDEMİR