İBB tek konser için 300 bin lira ödedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, İstanbul'un fethi kutlamaları için konser verdirdiği Teoman'a 300 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'un fethi kutlamaları için Maltepe'de bir etkinlik düzenleyen İBB, bazı sanatçılarla anlaştı ve alanda konserler verildi. Bu isimlerden biri de Teoman'dı. Konserlerin maliyetine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. İhale bilgilerine göre; Teoman'a tek konser için 300 bin liralık kaşe ödemesi yapıldı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar sosyal medya üzerinden, "Bu kadar para ödenir mi" şeklinde çok sayıda eleştiri yaptı.

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