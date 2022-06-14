İzmir’deki Diyarbakırlılar İZ-DIYAR-DER gecesinde coştu

İZMİR'DE yeni kurulan İZ-DİYAR-DER (İzmir Diyarbakır'ı Sevenler Derneği) İzmir ve çevresindeki Diyarbakırlıları bir araya getirdi. Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe restorandaki yemekte bir araya gelen Diyarbakırlılar hem eğlendi hem hasret giderdi.

HALAYLAR ÇEKİLDİ

Diyarbakır'a ait üç tablo üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılmak üzere satıldı. Diyarbakır'dan getirilen tablolar, bakır tepsiler ve burçların işlenmiş olduğu magnetler de ilgi uyandırdı. Diyarbakırlı yerel sanatçılardan sıra gecesi, halk ve sanat müziğinin yer aldığı müzik ile coşan Diyarbakırlılar oyunlar oynadı, birlikte halay çekti. Yapılan çiğ köfte konuklara dağıtıldı. ■ TOLGA TEKİN