Serdar korkuttu

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam açık hava konseri kapsamında İstanbul'da sahne aldı. Ortaç, bir anda dengesini kaybedip yere düşünce, çevresinde çalışanlar seferber oldular.

'SARIŞINLARA BULAŞMA'

Konser sırasında oldukça neşeli olan ve şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet eden Ortaç, "Annem diyordu ki sarışın kızlara bulaşma. Karım sarışın oldu, bıraktı beni. Karımdan sonra bir sevgilim oldu sarışın. Çok sevdim, o da bıraktı beni. Demek ki neymiş; anne sözü dinlemek gerekiyormuş" sözleriyle Karabiberim şarkısını esmerlere armağan etti. Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi: "Düştüm abla, ne olacak ya! Düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm.. Bırak, ben Gülben miyim?"

BORÇLAR BELİMİ BÜKTÜ

Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi.