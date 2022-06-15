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Bornova Şehir Tiyatrosu’na üç ödül birden

15.6.2022

Bornova Şehir Tiyatrosu’na üç ödül birden

BORNOVA Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 30'uncu yıl kutlamaları, Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nden gelen üç ödülle beraber taçlandı.

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EGE Tiyatrolar Birliği tarafından Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen "Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri" töreninde Özdemir Nutku Yılın Yapımı ödülü "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı oyuna, Özdemir Nutku Yılın Özgün Müziği ödülü "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu için hazırlanan eserle Gökay Kaçanoğlu ve Sedat Utku Güçoğlu'na, Özdemir Nutku Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülü ise "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyunda gösterdiği performansıyla Esra Tarhan'a verildi. Törende BBŞT oyuncuları ilgi odağı oldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise, BBŞT'nin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

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