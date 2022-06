Cilt sağlığını korumak besinlerden geçiyor

DERMATOLOJİ uzmanı Dr. Mehmet Özeren, beslenme şeklinin cilt sağlığımıza etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğini belirten Uzman Dr. Mehmet Özeren, "Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur" dedi. Uzm. Dr. Mehmet Özeren, sağlıklı cilt için yapılması gerekenleri sıraladı.

DENGELİ PROTEİN ÖNEMLİ

DERİMİZİN üst tabakasının her 28 günde bir yenilenmesi nedeniyle proteinlere ihtiyacı olduğunu belirten Uzm. Dr. Özeren, "Proteinler özellikle büyüme çağında daha yoğun olmak üzere her yaşta tüm organlarımız için gerekli besinlerdir. Protein başlıca et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerinden temin edilmekle beraber tahıllar ve baklagillerden de karşılanır" dedi.

C VİTAMİNİ HASARI ENGELLER

Uzm. Dr. Özeren, "Vitaminlerin çoğunu sebze ve meyvelerden karşılarız. Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur" dedi.

KIRMIZI ET VE DENİZ MAHSULLERİ

ESER element olarak adlandırılan demir, çinko, bakır, selenyum, iyot gibi elementlerin vücudumuzda çok önemli aşamalarda görevleri olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özeren, bu elementlerin fazlalığının toksik etkileri olduğu gibi eksikliklerinin de çeşitli hastalıklara sebep olduğunun bilindiğini söyledi. Özeren, "Bu elementlerin dengeli miktarda alınması cilt sağlığımızı korur. Eser elementler için tüketilmesi gereken başlıca gıdalar kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllardır" dedi.

ZEYTİNYAGI VE KANTARON KARISIMI İLE GELEN MUCİZE

BİRÇOK medeniyete beşiklik eden Ege Bölgesi'nin önemli endemik bitkileri arasında yer alan kantaron çiçekleri açtı. Bu çiçeklerle zeytinyağının özel karışımı ile elde edilen birçok derde deva olarak kullanılan kantaron yağı yapım sezonu başladı.

CAM kavanoz içinde zeytinyağı ile güneşte 40 gün bekletilen kantaron yağı kanama, yanık, pişik ve saçlarda etkili olurken, gölgede bekletildiğinde ise mide, enfeksiyon ve solunum yolları rahatsızlıklarının giderilmesinde etkili oluyor.

MEVSİMİNE UYGUN BESLENİN

Uzm. Dr. Özeren "Mevsimine uygun bolca tüketilen sebze, meyve, tahıllar ve kuruyemişler vücudumuzun birçok ihtiyacını karşılar. Balıklardan sardalya, hamsi gibi sezonunda çok bol ve ucuz olan balıklar, çok daha fazla protein içerdikleri gibi ağır metal taşıma açısından da çok daha güvenilirdir" diye konuştu.

ZARARLI ALISKANLIKLARDAN UZAK DURUN

Cilt sağılığımızı korurken uzak durmamız gereken durumlara da değinen Uzm. Dr. Özeren, "Beslenme konusunda işlenmiş hazır gıdaların koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici gibi birçok kimyasal madde barındırdığı, fazla tuz içerdiği için ya çok az tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi gerektiği unutulmamalı. Sağlıklı ve parlak bir cilt için sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan, aşırı güneşleme ve solaryum gibi ultraviyole kaynaklarından, çevre kirliliğinden korunmalı ve stresten uzak kalınmalı" dedi.