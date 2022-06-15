Ressam Ferruh Başağa Anı Evi açıldı

2010 yılında hayatını kaybeden ressam Ferruh Başağa'nın atölye olarak da kullandığı ev, Foça'da düzenlenen törenle 'Ferruh Başağa Anı Evi' olarak açıldı.

ÖNEMLİ ÖDÜLLERİ VAR

ÇOK sayıda ödülün sahibi olan ve 2005'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de alan Başağa için restore edilen evin açılışına Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bedri Baykam, Mustafa Altıntaş, Ender Güzey, Prof. Dr. Erol Eti, Doç. Dr. Seda Yavuz, Nevzat Metin, Zerrin Arbaş ile Foçalı sanatçı ve sanatseverler katıldı. Torunu Aslı Yürükoğlu'nun sunumuyla başlayan açılışta sanatçının kızları Oya Erol ve İnci Başağa Yürükoğlu, Aykut Erol, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bedri Baykam ve sanatçı Zerrin Arbaş konuşma yaptı.