Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesi vefat etti

YAVUZ Bingöl'ün bir süredir solunum yetmezliğiyle mücadele eden Türk halk ozanı annesi Şahsenem Bacı, hayatını kaybetti. Bacı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vuran annesi Şahsenem Bacı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Türk halk ozanı Şahsenem Bacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsenem Bacı, bugün saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

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