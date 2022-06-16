Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu bu akşam ekrana gelecek 141'inci bölümüyle noktalıyor. Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.



HÜZÜN, SEVİNÇ, ÖFKE

141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakları 4 sezon evlerimize konuk etti.

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