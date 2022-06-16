  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final

Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final

16.06.2022, 06:50

Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezondur zirvede devam eden ekran yolculuğunu bu akşam ekrana gelecek 141'inci bölümüyle noktalıyor. Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.

HÜZÜN, SEVİNÇ, ÖFKE
141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakları 4 sezon evlerimize konuk etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA