Özdilek İzmir’den yıl sonu gösterisi

Özdilek İzmir, sosyal ve kültürel çalışmaları kapsamında, ocak ayında ücretsiz olarak başlattığı yaratıcı drama kursu, katılımcılarına özel sene sonu gösterisi düzenledi. Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu'nda düzenlenen sene sonu gösterisine, drama atölyesi kursiyerlerinin aileleri ve Özdilek İzmir yönetimi katıldı.



YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Özdilek İzmir, 2022 yılı Ocak ayında başlattığı ücretsiz yaratıcı drama kursu katılımcılarına özel sene sonu gösterisi düzenledi. Cengiz Oba eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurs dönemi boyunca çocuklar, yaratıcı drama eğitimleriyle çeşitli oyunlarda rol alarak sene sonu gösterisine hazırlandı. Gösteri için Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu'nda bir araya gelen aileler ve Özdilek İzmir yönetimi, etkinlik boyunca çocukların sergiledikleri performansları hayranlıkla alkışladı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan çocuklar, heyecanlarına rağmen her oyunun hakkını vererek ailelerine keyifli ve gurur dolu bir akşam yaşattılar. Etkinlik, çocukların okuduğu şiirler ve dans gösterisiyle son bulurken aileler etkinlik sonunda çocukları dakikalarca ayakta alkışladı. Gösteri, Cengiz Oba ve Özdilek İzmir AVM İşletme Müdürü Tolga Vardar'ın konuşmaları ve eğitmenlere çiçek takdim edilmesiyle son buldu. Özdilek İzmir, aileleri ve çocukları eğlence dolu ve eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.





