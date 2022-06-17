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Haberler Sarmaşık Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

17.6.2022

Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi
Önceki gün hayatını kaybeden Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Ayvalık'ta toprağa verildi. Solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 77 yaşındaki Şahsenem Bacı, Küçükköy camiinde kılınan namazın ardından geçen yıl kansere yenik düşen kızı Fatma Efsun Pul'un yanı başına defnedildi. Şahsenem Akkaş'ın cenazesini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen bir cenaze nakil aracı İstanbul'dan Ayvalık'a getirdi. Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuzhan Bingöl, "Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğim çok başka şeyler var. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.

■ SUAT SALGIN
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