Antakya Medeniyetler Korosu çocuklar için söyleyecek

Ülkemizde ve dünyada bugüne kadar binin üzerinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) yararına 29 Haziran Çarşamba akşamı Alaçatı Anfitiyatro'da unutulmaz bir konser verecek. 3 semavi dinin mensuplarını bir araya getiren ve her meslek grubundan insanı buluşturan koro, ilahi ve halk şarkılarının yanı sıra; güncel şarkıları da yorumlayarak İzmirlilerin beğenisine sunacak. Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, İzmir'de böylesi anlamlı bir konsere imza atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, konserden elde edilecek gelirin tamamının Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.



500 ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLİYOR

Antakya Medeniyetler Korosu'nun ülkede bir arada yaşama kültürünü herkese gösterdiğini, insanların barış ve huzuruna katkı yapmak istediklerini ifade eden Özfırat, seyircilerin yalnızca bir konser değil interaktif bir şov da izleyeceklerini dile getirdi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle uygar, aydın ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Genel Müdürü Şule Bilir ise her yıl bin 500 öğrenciye eğitim ve etkinlik desteği sağladıklarını söyledi.

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