Nikahını aldı soyadını bıraktı

Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Dilekçesinde isminin 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.



MAHKEMEYE BAŞVURDU

Seda Sayan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı. Seda Sayan'ın isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, "Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir.



EŞİNİN DE RIZASI VAR

Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir. Müvekkilin eşi Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan 'Ökten'in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta 'Gürsaçer Ökten' olan soyadının düzeltilerek, 'Gürsaçer' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz" denildi.

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