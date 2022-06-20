Şampiyon boksörler plajda dövüşecek

TÜRKİYE'NİN turizmde yükselen yıldızı Çeşme, önümüzdeki pazar ilginç bir etkinliğe sahne olacak. Şampiyon erkek ve kadın boksörler, sahilde kurulacak ringde dövüşecek. Etkinlikte birçoğu Türkiye şampiyonluğu gibi çeşitli dereceleri olan erkek boksörler 60 kiloda Mücahit Yazıcı-Osman Battal, 81 kiloda Ferhat Arslan-Alperen Sefer, 69 kiloda Enes Refik Çiftçi- Ferdi Altun, 91 kiloda Fatih Baki Çiftçi- Alperen Kayaalp ve +92 kiloda Önder Malkoç-Nazım Can kozlarını paylaşacak. Kadınlarda ise 75 kiloda Ufuk Uzunal- Sultan Osmanlı ile 52 kiloda Gözde Yağız-Aysima Baştaş karşı karşıya gelecek. Müsabakalar pazar akşamı Altınkum'da Copagabana Beach isimli mekana kurulan ringde gerçekleşecek.

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