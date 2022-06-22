Bergama’da festival coşkusu

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ten kadim şehir Bergama'ya emanet olan ve Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 86.'ncısı düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk yerel festivali, Uluslararası Bergama Kermesi muhteşem bir açılış ile başladı.



RENKLİ BİR GECE

CUMHURİYET Meydanı'nda düzenlenen acılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ve konuk ülkelerin temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Festivalde konuşmaların ardından mehteran ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Gecede sahne alan şarkıcı Melek Mosso sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

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