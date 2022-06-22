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Haberler Sarmaşık Estetik dedektifleri yakaladı

Estetik dedektifleri yakaladı

Oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel’in yüzündeki değişiklik takipçilerinden kaçmadı. Göz kapaklarını yaptırdığını söyleyen Sertel, “Bakışlarım değişti ama ağzım burnum hala orijinal” dedi

22.6.2022

Estetik dedektifleri yakaladı

Sunucu Ezgi Sertel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sunduğu yemek programı ile tanınan ve Arkak Sokaklar'ın oyuncularından Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel'in değişimi görenleri şaşırttı. Ekranların ünlü isminin paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Ezgi Sertel'in estetik müdahelerde bulunduğu yüzünün hali takipçilerini ikiye böldü. Pek çok takipçisi ünlü sunucunun son halini beğenmedi.



"ESKİSİ İYİYDİ"
Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", "Yüzünüzün doğallığı gitmiş" , "Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar geldi. Yorumlar üzerine Sertel, "Sadece göz kapağımı kırptırdım, yalan yok. Bakışlarımı acayip değiştirdi. İyi ki yaptırdım. Makyajın katkısı. Yani ağzım burnum orijinal" dedi.

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