Karan’a kardeş geliyor

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bu mutlu evliliklerini bir de oğulları Karan ile taçlandıran ünlü çiftten güzel haber geldi. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat verdi. Evcen, senaryo gereği dizinin son bölümünde ölerek projeye veda etti. Burak Özçivit ise atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

DİĞER