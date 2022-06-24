Ağır yemekler öğle öğününe çekilmeli

Y AZ aylarında tüketilen yağlı ve ağır yemekler, aşırı meyve tüketimi ve terleme nedeniyle oluşan su kaybı insan vücudunu önemli şekilde etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Sakız, bunların önüne geçmek için yaz aylarında beslenme şekli ile ilgili bilgi verdi. Sakız, karbonhidratın belirli bir düzeyde tüketilmesi, akşam öğününde yenmesi planlananın ağır yemeklerin öğle önüne çekilmesi, aşırı meyve tüketimi yerine ise avuç içi kadar meyve tüketilip bol su içilmesi konusunda uyardı.

MEYVE TÜKETİMİ AVUÇ İÇİ KADAR OLMALI

AŞIRI meyve tüketiminin de zararlı olduğunu aktaran Sakız, "Meyve porsiyonumuz avucumuzun içine sığacak kadar olmalıdır. Bir tabak meyve yemek fazla enerji alma ve kilo almak anlamına gelmektedir. Meyveleri aç mı yemeliyiz, tok mu yemeliyiz sorusuna gelince ara öğünlerde öğle ile akşam ve öğle ile kahvaltı arasında yemek daha mantıklı olabilir. Dondurma yememize engel olabilecek bir hastalığımız yoksa eğer ara öğün olarak yani kahvaltıyla öğle yemeği ve öğle yemeği ile akşam arasında ara öğün yerine tüketilebilir" şeklinde konuştu.

BASİT KARBONHİDRATTAN UZAK DURUN

AĞIR gıdalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Sakız, "Özellikle kızartmalardan, yağlı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Basit karbonhidratları olabildiğince az tüketmemiz gerekir. Çaya attığımız şeker de basit karbonhidrattır. Kahvaltıda domates, salatalık, peynir gibi gıdalarla beslenmemiz gerekir. En ağır yemekleri öğle yemeği olarak yemeliyiz. Akşam yemeklerinde sebze ağırlıklı, sindirimi rahat yemekler yememiz önemlidir" diye konuştu.

GÜNDE 2,5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Dr. Sakız, "Toplumumuzda hem şeker hem tansiyon hastalığı hem de obezite çok yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Toplumumuzun yaklaşık yüzde 15'i şeker hastası, yüzde 30'a kadar hasta da şeker öncesi dönemde ve insülin direnci döneminde. Yüzde 30'ların üstünde bir oranında da hipertansiyonumuz var. Zaten obezitede Avrupa birincisiyiz. Durum böyle olunca sıcak havaların etkisiyle özellikle sıvı alımımıza dikkat etmeliyiz. Günlük 2-2,5 litre kadar sıvı almalıyız. Bu sıvıyı meşrubatlar şeklinde değil de su şeklinde almamız daha önemli" dedi.

GÜÇLÜ RUHSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ

RUH sağlığı, vücut bağışıklığını güçlü tutmak için önemli unsurlardan bir tanesi. Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, ruhsal sağlığı etkileyen koruyucu faktörler hakkında bilgi verdi:

GÜNDE 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun.

SORUNLARLA baş etme yöntemi olarak sigara, alkol veya madde kullanmayın.

İHTİYACINIZ olan besinleri, yeterli miktarda ve uygun saatlerde tüketmelisiniz.

EVDEN dışarı çıkın, kapalı alanda ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar depresif hissedersiniz.

DUA etmek, meditasyon yapmak ve açık havada nefes egzersizi yapmak sizi rahatlatacaktır.

KENDİNİZE gün içinde dinlenebileceğiniz özel vakitler ve alanlar oluşturun.

HAYIR demeye başlayın ve buna, en kolay yapabileceğiniz kişiyle başlayın.

KÜÇÜK sorumluluklar alın, bunlar sizin hayatın bir parçası olduğunuzu hissettirecektir.

HEDEFLERİNİZİ küçük, yapılabilir adımlara bölün ve en basitinden başlayın.

RENKLİ bir sosyal yaşam, farklı kültürlerden, görüşlerden insanlarla tanışmak bizi zinde tutar.

SORUNLARINIZLA baş etmekte zorlanıyorsanız mutlaka bir terapistten yardım alın.