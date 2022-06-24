Ünlü oyuncu tarihi değirmende yaşıyor

Sinema ve dizi dünyasının sevilen oyuncularından biri olan Hakan Meriçliler, dünyada bir ilke imza atarak Bodrum'daki tarihi yel değirmenine yerleşti. Kız arkadaşı Çiğdem Taban ile birlikte hayatını burada geçireceğini söyleyen Meriçliler, "Değirmen beni seçti" dedi.

ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİYDİ

Aldığı radikal karar hakkında konuşan Meriçliler, "Burayı isteyen çok insan oldu. Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bordum yoktu. Satılık olduğunu duyunca hemen satın aldım" diyen oyuncu değirmenin ilginç bir özelliğinden de bahsetti.

Ünlü isim, "Değirmen aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray gibi birçok ünlü gelip gitmiş. Burası bir hafta sonu eviymiş, hatta Atatürk'ün soyadını verdiği Atalay Yüceyaltırık da zamanında hafta sonu eğlenceleri yaparmış burada" dedi.

HER DEĞİRMENE İSİM VERDİ

Bölgede 7 değirmen olduğunu söyleyen Meriçler, 'Hepsine bir isim koydum. Benimkinin adı Pazartesi, diğerleri de Salı, Çarşamba diye gidiyor" ifadelerini kullandı. Değirmen evinin hemen önüne Don Kişot figürleri de koyan Meriçliler, "Sanço Panço, Don Kişot'un en yakın arkadaşı. Tabii Don Kişot biliyoruz ki, yel değirmenlerine savaş açan biri. O da olsun istedim" diyerek yeni hayatından oldukça memnun olduğunu söyledi.

Hakan Meriçliler, kız arkadaşı Çiğdem Taban ile Bodrum'da yaşamaktan çok memnun olduklarını söyledi.

EVREN ABDULLAHOĞLU