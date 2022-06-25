30 yıllık hasreti Esra Erol bitirdi

Esra Erol'un sunduğu programda büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun'un hikayesi izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür Kurşun 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da canlı yayında kavuştu.

Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da atv ekranında sarılabildi.

"BENİ AFFET OĞLUM"

30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek Ömür Kurşun'un ayaklarına kapandı, ardından "İşte benim oğlum" diyerek haykırdı. Dakikalarca birbirlerine sarılan baba-oğul yılların hasretini gidermeye çalışırken, programda duygu dolu anlar yaşandı.

Esra Erol ise, babaya seslenerek, "Onun acılarını dindireceksiniz, ona yeni bir hayat vereceksiniz. Ömür bunu çok hak ediyor" dedi. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Ömür Kurşun ile ailesinin bir araya gelmesi sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.