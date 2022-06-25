7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizli’de sahne alacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivali 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlıyor. 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale 7 farklı ülkeden katılacak 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ayrı noktada ücretsiz olarak düzenleyeceği festival ilk gün saat 20.30'da 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda gruplar sahne alırken, ilerleyen günlerde İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, KYK Amfi Tiyatro'da gösterilerin sunulacağı festivalin galası ise 29 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. ■ SEBAHATTİN ALP

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