Doğru besinlerle yaşlılığı yavaşlat

Yaşlanmanın etkilerini en aza indirmek, yaş aldıkça enerjimizi kaybetmemek, cildimizin tazeliğini korumak doğru beslenme ile mümkün. Vücudumuzun sağlıklı yaşlanmasını sağlamak için doğru beslenmek, hareketsizlikten kaçınmak ve gerekli sağlık kontrollerini düzenli yaptırmak en önemli unsurlar.

GÜNE MUTLAKA KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

En önemli öğün kahvaltı. Sabah uyandığınızda ilk bir saat içinde mutlaka kahvaltı edin. Kahvaltıdan sonra 3-4 saat aralıklarla beslenmeye özen gösterin. İki öğün arasında 4 saatten fazla aç kalmayın. Aç kalmak, kan şekerini düşürdüğünden bir sonraki öğünde kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Ani kan şekeri yükselmeleri ise vücudun yağ depolarını artırır. Vücutta depo yağlar arttıkça, serbest radikal oluşumu ve hücre hasarı fazlalaşır.

IŞLENMEMIŞ GIDALARI TERCIH EDIN

Gerekli vitamin ve mineralleri alacağınız tüm besin gruplarını içeren dengeli beslenme şeklini benimseyin. Günlük aldığınız kalorinin yüzde 55'inin kompleks karbonhidratlardan yani işlenmemiş tahıllardan, yüzde 20'sinin proteinden, yüzde 30'unun sağlıklı yağlardan gelmesi gerekir. Bu nedenle tam buğday, bulgur, yulaf gibi işlenmemiş tahılları tercih edin. Sofra şekeri, reçel, beyaz un, beyaz pirinç gibi besinlerin tüketiminden uzak durun.

HAFTADA İKİ GÜN KIRMIZI ET, İKİ GÜN BALIK TÜKETİN

Sağlıklı yaşlanma için sağlıklı protein kaynaklarına yönelmek çok önemli. Haftada iki günden fazla kırmızı et tüketmeyin, haftada iki gün mutlaka balık tüketin. Bitkisel proteinler de büyük önem taşır. Üstelik liften de oldukça zengin olduklarından haftada iki gün kuru baklagil tüketmeyi ihmal etmeyin. Liften zengin beslenmek hem fazla yağın bağırsaklardan geri emilimini önler hem de bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar.

YAĞI TENCEREYE EN SON EKLEYIN

Tereyağı ve kaymak gibi hayvansal yağ kaynakları çok çabuk okside olarak serbest radikal oluşumuna neden olduğundan zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi sıvı yağları tercih edin. Yağlar ısıyla temas ettiğinde zararlı hale gelir. Bu nedenle yemeklerinizi yaparken yağı en son eklemeye özen gösterin.

FAZLA KAHVE IÇERKEN İYİ DÜŞÜNÜN

Gereğinden fazla karbonhidrat, protein ve yağ, kafein (kahve, çay, gazlı içecekler), konserve besinler, alınması gerekenden fazla kırmızı et tüketimi, alkol ve sigara, yağda kızartılmış besinler, hazır gıdalar, margarin ve yapay renklendirici gibi besinler yaşlanmayı kolaylaştırır.

NE KADAR RENKLİ BESLENİLİRSE O KADAR ANTİOKSİDAN ALINIR

Sebze ve meyvelere rengini veren her bileşen farklı bir antioksidan kaynağı. Bu nedenle ne kadar farklı renkte beslenilirse o kadar çeşitli antioksidan almış olunur. Günde 2-3 porsiyon farklı meyveler tüketin. Kabuğuyla yenebilen meyveleri iyice yıkamak şartıyla mutlaka kabuğuyla tüketin. Sebzeleri doğrarken vitamin kaybını önlemek için sebze bıçağı kullanın.