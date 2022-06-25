İç mekan bitkileriyle stresi azaltabilirsiniz

KINGSTON Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi (MIRC) Direktörü Prof. Penny Sparke, iç mekandaki doğal öğelerin ruh halimiz üzerinde dış mekan doğal öğeleri ile aynı etkiye sahip olabildiğini söyledi.

SPARKE, "Yeşile özlemin giderilmesi, stres seviyelerinde düşüşe ve fiziksel sağlığın gelişmesine yol açtı. Bu fikirler 1980'lerin ortasında şekillenip gelişti. Fiziksel sağlık ve iç mekan bitkileri arasındaki bağlantılar ise 2009'da Seong Hyn Park ve Richard Mattson'ın ameliyat olmuş kadın hastaların odalarına getirilen bitki ve çiçeklerin tıbbi ve psikolojik etkilerini test etmesiyle doğrulandı. Araştırmacılara göre; odalarında bitki bulunan hastaların bulunmayanlara göre hastane yatış sürelerinin kısaldığı, ağrı kesici ihtiyaçlarının azaldığı ve daha olumlu duygulara sahip olduğu görüldü" dedi.