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Haberler Sarmaşık İş insanı Lucien Arkas 4. kez nikah masasında

İş insanı Lucien Arkas 4. kez nikah masasında

25.6.2022

İş insanı Lucien Arkas 4. kez nikah masasında
İzmir'in en ünlü iş insanlarından Lucien Arkas (77), bugün hayatını Merve Sakallı (35) ile birleştiriyor. Şimdiye kadar üç kez evlenen Lucien Arkas, Torbalı'daki Arkas Bağları'nda dördünce kez "Evet" diyerek nikah masasına oturuyor. Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışan çiftin düğün törenine, Türkiye'nin sayılı iş insanları ve sosyetesinin önde gelen isimleri katılacak. Lucien Arkas ile Merve Sakallı çifti, bir kaç ay önce birlikte olmaya başlamış ve kısa sürede ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişlerdi. ■ FATİH ŞENDİL
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