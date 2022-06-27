‘Doğum yapana kadar sizlerle sahnelerdeyim’

1 yaşındaki kızı Elif Özüm'den sonra şimdi de erkek çocuk bekleyen Merve Özbey, Çeşme yaz sezonunu bu kez hamile olarak açtı. Alaçatı Şerefe'de ilk konserini veren Özbey, sevenlerinin karşısına 7 aylık hamile görüntüsüyle çıktı. Alaçatı'da beşinci yaz dönemine girdiğinin belirten ünlü popçu, "Ben ağustosun sonuna kadar sahnelerde olacağım. Dış görünüşüm dışında sesimde ve enerjimde herhangi bir değişiklik yok. Bu yazı sizlerle beraber dolu dolu geçireceğim ki sonrasında çocuklarıma vakit ayırabileyim" dedi.

ERCAN AKGÜN