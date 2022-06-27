Erol Evgin ile rüya gibi bir gece

Türk Pop Müziği'nin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki Jolly Joker Private'da sahne aldı. Beyaz gömlek ve pantolonunu, turkuaz renk ceketle kombinlendiği bir takımla sahneye çıkan Erol Evgin, gece boyunca söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Usta sanatçı konserinde, "İçimdeki Fırtına", "Aldım Başımı Gidiyorum", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" gibi sevilen parçalarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Geniş bir repertuvarla sahnesini sonlandıran Erol Evgin, kendisini dinlemeye gelen hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı. Yıllarını müziğe veren 75 yaşındaki Erol Evgin, ilerleyen yaşına rağmen temposundan ve enerjisinden ödün vermeyerek görenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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