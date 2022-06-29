Ataklar hayatınızı karartmasın

29 Haziran Kronik Migren Farkındalık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. H. Armağan Uysal, migren hastalığı ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Migrenin beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu ortaya çıkan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirten Uysal, "Ağrı genellikle başın bir yarısından başlar, şiddetlidir, zonklayıcıdır, uzun sürer (en az 4 saat) ve beraberinde, mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku, dokunmaya artmış hassasiyet eşlik eder. Bu hastalık ülkemizde ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet yaratan ilk 10 hastalık arasındadır.

10 ÇOCUK VE ERGENDEN BİRİNDE

Ülkemizde çocuk ve ergenlerin onda birinde ve gençlerimizin beşte birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı tetikleyiciler, migren ataklarını ortaya çıkaran beyin kimyasallarının salgılanmasına yol açar. Hormonlar, açlık, stres, uyku düzeni bozukluğu, çeşitli besinler, su tüketiminin yeterli olmaması, iklim değişiklikleri, ışık-ses-koku açısından uygun olmayan çevre koşulları bu tetikleyicilerden bazılarıdır" diye konuştu.

ŞAPKASIZ ÇIKMAYIN

HAVA sıcaklarının arttığı bugünlerde migren ağrısı çeken hastalara tavsiyeler veren Uysal, "Migren ağrısı çeken hastaların yaz aylarında mutlaka şapka takmalarını, güneş gözlüğü kullanmalarını, güneş tepedeyken yürüyüş yapmamalarını öneriyoruz. Ayrıca evde egzersiz yapmak, bol su içmek, kahve miktarını azaltmak, günlük düzeni mümkün olduğunca korumak ağrılarını hafifletecektir. Unutulmamalı ki stres migreni tetikleyebilir ama migren özünde psikolojik diye tanımlanan bir ağrı türü değildir" dedi.

AĞRILARLA VEDALAŞTIRAN BESİNLER

Avokado: Lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşenler bakımından zengin olan avokado, migren ağrısıyla baş etmekle kalmaz, düzenli kullanımda migren ağrısı oluşumunun önüne geçer.

Tatlı patates: Yüksek lif kaynağı ve potasyum zengini olan tatlı patates, kanseri önleyen besinler arasında yer almasının yanı sıra dayanılmaz migren ağrısına karşı da savaşır. Hem lezzetli hem de faydalı olan tatlı patatesi migren ağrıları yaşadığınızda tüketebilirsiniz. Böylelikle sizi rahatlatır ve baş ağrılarını azaltır.

İncir: Magnezyum, lif, manganez, sodyum B6 vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyve olan incir birçok faydasının yanı sıra migren ağrılarında da işe yarıyor. Uzmanlara göre incir, içeriğinde bulundurduğu potasyum sayesinde baş ağrılarını dindiriyor.

Karpuz ve havuç: Migren ağrılarıyla savaşmak için bol miktarda su tüketmek gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Su tüketmenin yanı sıra su bakımından zengin besinleri tüketmek de migrenle mücadele etmenizde size yardımcı olur.

Limonlu su: Güne limonlu suyla başlamanın yararlarını bilmeyen yok! Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve yüksek miktarda C vitamini içeren limonlu su, migren ağrısına da iyi gelir. Ne zaman migren atağınız olursa yarım limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, içine 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve bu sihirli iksiri için.

Somon: Omega 3, folik asit ve B2 vitamini bakımından oldukça zengin bir besin. Özellikle içerdiği Omega 3 vitamini sayesinde sinirlernizi korur. Böylelikle beyin fonksiyonlarındaki sinirlerle ilgili bir hastalık olan migrene karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

Yoğurt: Migren konusunda yapılan araştırmalara göre, yoğurt içerdiği B vitamini sayesinde migren ağrılarını dindirmede etkili bir besin. Eğer sık sık migren atakları yaşıyorsanız, düzenli olarak yoğurt tükettiğinizde bu atakları engelleyebilirsiniz.

Kinoa ve karalahana: Magnezyum, demir içeren kinoa ve Omega 3 açısından zengin olan karalahana, migrenin en iyi savaşçılarından olan besinler. Karalahana, migrenle savaşmada daha etkili olsa da beyaz lahana da en az onun kadar etkili bir savaşçı.

Tarçın masajı: Başınız ağrıdığında birkaç çubuk tarçını alın ve ezerek toz haline getirin. Toz haline getirdiğiniz tarçınlara macun kıvamına gelene kadar su ekleyin. Macun kıvamındaki bu karışımı şakaklarınıza ve alnınıza uygulayın, 25-30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu bitkisel karışım, migren ağrılarıyla savaşır ve daha iyi hissetmenizi sağlar.

BUNLARI TÜKETMEK MİGRENİ TETİKLİYOR

● Sert ve olgunlaşmış peynirler (camembert, çedar) ● Sakatatlar (beyin, dil, karaciğer) ● Şarküteri ürünler (sucuk, pastırma) ● Alkollü içecekler (şarap, bira, viski) ● Konserve besinler ● Deniz Ürünleri (karides, kalamar) ● Kafeinli içecekler (kahve, kola, çay) ● Çikolata ve kakao ürünleri ● Baharatlı yiyecekler ● Ekşi krema ● Bakla ● Turunçgiller (portakal, greyfurt) ● Fıstık ezmesi ● Bazı balıklar (hamsi, sardalye, ringa) ● Bazı baklagiller (Mercimek, soya ürünleri, kuru fasulye)