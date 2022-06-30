En yakın arkadaşını yalnız bırakmadı

AYVALIK'TAKİ tiyatro festivalinde 4 gün geçirdikten sonra Çeşme'ye gelen oyuncu Fırat Çelik, yakın arkadaşı solist Aybüke Albere ile Alaçatı'da akşam yemeğinde buluştu. Festivalde ruhunu sanatla beslediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Şimdi de ruhumu tatille ve en sevdiğim arkadaşlarımla besliyorum. Çeşme'yi çok seviyorum. İşlerim gereği İstanbul'a gitsem de her fırsatta Çeşme'ye döneceğim" dedi. Bu yazı Çeşme ve Bodrum konserleriyle geçirecek olan Aybüke Alber ise "Boş vaktim vardı, ben de İzmirli olduğum için Fırat'ıma Çeşme'de rehberlik edeyim dedim" şeklinde konuştu.

YAZIN TATİL KISIN İS

HER yaz, sezon öncesi Çeşme'ye uğrayan oyuncu Ceren Moray, bu kez hareketli bir dönemde gelince zorluk yaşadığını söyledi. Hafta sonu ilçenin çok kalabalık olduğunu belirten Moray, "Yürümekte zorluk çektim ama esnafı desteklemek gerektiği için geldim. Kış dönemi dizileri için şu anda okuduğum birkaç senaryo var ama henüz karar vermedim. Çeşme'de çok fazla arkadaşım var. Onlarla vakit geçirip İstanbul'a geri döneceğim" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN