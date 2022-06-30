İsrail’de Tatlıses fırtınası

İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Batı Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

"SOL ELİM TUTMUYOR"

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım" dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya destek verdi. Müzikseverlerin, Tatlıses'in seslendirdiği Türkçe şarkıların nakaratlarına başarıyla eşlik etmesi de dikkat çekti.

2003 yılında İsrail'de verdiği konsere katılan ileri yaştaki hayranları, yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ülkeye gelen Tatlıses'i yine yalnız bırakmadı. Tatlıses'in İsrailli hayranlarından konsere annesiyle katılan Miri Koen, "20 yıldır o nereye gitse onu görmeye biz de gidiyoruz. Annem de onun büyük bir hayranı. Bütün filmlerini izledik. Onu çok seviyoruz" dedi.