Usta yönetmenin kızı Çeşme’de evlendi

BUGÜNE kadar 600'den fazla klibe imza atan, TV eğlence programlarının duayeni, usta yönetmen Erşan Başbuğ, kızını Çeşme'de evlendirdi. Ünlü yönetmenin kızı Deniz Başbuğ, nişanlısı Barış Gürcan Tekne ile Ildırı tarafındaki Mavi Beyaz Beach'de nikah masasına oturdu.

BALAYI ANTALYA'DA

ÖZEL bir şirketin müşteri ilişkileri departmanında çalışan gelin hanım ile lojistik operasyon sorumlusu damat beyin mutlu günlerine, akrabalarının yanı sıra yakın arkadaşları ve aile dostları da katıldı. Gelinin şahitliğini çok yakın arkadaşı İdil Bilgiç ve Sera Köroğlu yaparken, damadın şahitleri ise patronu Ahmet Güzelocak ve müdürü Vehbi Güzelocak oldu. Damat Barış Gürcan Tekne, kendi soyadından yola çıkarak ve de eşinin ismi olan Deniz'i de konuya dahil ederek denizin ortasında teknede evlenme teklifi yaptığını söyledi. Mutluluklarını sevenleriyle paylaşan çift, balayı tatili için Antalya'yı tercih etti.

ERCAN AKGÜN