Nişan bitti, iş başladı

Türkiye'nin başarılı kadın oyuncularından Demet Özdemir, yakın bir zamanda şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlandı. Yakın arkadaş çevreleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen nişandan kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

Özdemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir, "Güzel bir heyecanı, özel bir günü geride bıraktık. Şimdi tekrardan yoğun bir şekilde iş temposuna girdik. Oğuzhan'ın konserleri, benim çekimlerim derken hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Bugün de iş için geldiğini söyleyen başarılı oyuncuya, özellikle yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.