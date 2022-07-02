Uykusuzluk birçok hastalığın nedeni

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyen uykunun, düzenli olmadığında iş hayatındaki başarıdan, sosyal ve özel hayata kadar kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

UYKU APNESİ SENDROMU

UYKUYA dalmakta güçlük, uykuyu sürdürememek, uykuda bacak hareketleri, sürekli kabus görmek, horlamak, uykuda nefes durması, dinlenmemiş olarak uyanmak gibi şikayetlerle hastaların kliniklere başvurduğunu belirten Dr. Mücait Gür, bu durumun hastada baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.

UYKUSUZLUĞUN nedeninin araştırılması ve buna bağlı olarak tedavinin uygulanması gerektiğini söyleyen Dr. Gür, nedenlerden biri olan uyku apne sendromunun oksijen seviyesinin düşmesine, damar fonksiyonlarını etkileyerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına neden olabileceğini söyledi. DR. Gür, "Bu sebeple kalp damar hastalıkları, obezite ve hipertansiyon sorunu olan kişilerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir" diye konuştu.