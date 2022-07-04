  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Aliağa Sanat Günleri Melek Mosso ile başladı

Aliağa Sanat Günleri Melek Mosso ile başladı

4.7.2022

Aliağa Sanat Günleri Melek Mosso ile başladı

ALİAĞA Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Aliağa Sanat Günleri' 'Fanatik' isimli komedi oyunu ve binlerce Aliağalının akın ettiği Melek Mosso konseriyle başladı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki konsere akın eden binlerce Aliağalı, Melek Mosso'nun kendine has tarzı ve sesiyle seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 'Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek sevilen sanatçıya Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından el emeği ile üretilen Helvacı Kilimi hediye etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA