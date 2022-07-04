Aliağa Sanat Günleri Melek Mosso ile başladı

ALİAĞA Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Aliağa Sanat Günleri' 'Fanatik' isimli komedi oyunu ve binlerce Aliağalının akın ettiği Melek Mosso konseriyle başladı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki konsere akın eden binlerce Aliağalı, Melek Mosso'nun kendine has tarzı ve sesiyle seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 'Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek sevilen sanatçıya Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından el emeği ile üretilen Helvacı Kilimi hediye etti.