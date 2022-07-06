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Günlüğü 30 bin liraya tatil

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlanmalarının ardından tatile çıktı. Günlüğüne 30 bin TL verdikleri teknede ellerinde dürbünle gazeteci kollayan çift objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı

6.7.2022

Günlüğü 30 bin liraya tatil

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde sade bir tören ile aile arasında nişanlandı. Nişanın hemen ardında tatilde çıkan taze aşıklar, Göcek'te günlüğünü 30 bin TL'den kiraladıkları yatta görüntülendi.

Sessiz sedasız tatil yapan çift, gazetecilere görüntü vermemek için tetikte bekliyordu. Dürbün ile etrafı gözleyen aşıklar, demirledikleri koyda gazetecileri görünce "Yakalandık" diyerek gazetecilere poz verdi. Ünlü çift, verdikleri pozların ardından tatile devam etti.

EVREN ABDULLAHOĞLU

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