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Haberler Sarmaşık İmparator 15 yıl sonra Bodrum sahnesinde

İmparator 15 yıl sonra Bodrum sahnesinde

6.7.2022

İmparator 15 yıl sonra Bodrum sahnesinde
İBRAHİM Tatlıses, Bodrum'da 15 yıl sonra hayranlarının karşısına çıktı. Yalıkavak Günay Restoran'ın açılışında sahne alan Tatlıses, hem sesiyle hem de esprileriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İbrahim Tatlıses'in 2,5 saat süren sahne performansına zaman zaman sevenleri de eşlik etti. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Tatlıses'i izlemek için İsrail, İran, Azerbaycan'dan birçok ülkeden de hayranının geldiği öğrenildi. Bodrum'da tekrar sahne çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Tatlıses'in rezervasyonlarının günler önceden kapandığı öğrenildi. ■ ADEM ÜLKER
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