Alaçatı Serdar’la coştu

HER yaz bir ayağı mutlaka Çeşme'de olan ünlü popçu Serdar Ortaç, Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Yıllardır uğraştığı MS hastalığı nedeniyle eskisi gibi enerjik olmayan Ortaç, gece boyunca sevenlerini coştururken, kendisi ise sürekli dansçıları ve vokalistlerinin elini tutarak destek almaya çalıştı.

SEVENLERİNDEN DESTEK ZAMAN

ZAMAN zaman şarkılarını sandalyeye oturarak söyleyen başarılı müzisyen, mekanı dolduran müşterilere seslenerek "Sizin böyle eğlendiğinizi görmek bana güç veriyor. Ben otursam da siz oturmayın. Dans edin, eğlenin abi. Bir daha mı geleceksiniz dünyaya" yorumunu yaptı. Serdar Ortaç'ın dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla konser boyunca eğlenen müzikseverler ise, şarkı aralarında sık sık ünlü popçuyu alkışlayarak moral vermeye çalıştı. Sevenlerinin desteğini gören Ortaç'ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

SEMPATİK ÇİFTİ DÜĞÜN HEYECANI SARDI

BİRKAÇ gün önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde evlenen NBA basketbolcularından Cedi Osman ile atv'nin fenomen dizisi Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, Çeşme'deki düğün öncesi alışverişe çıktı. Bu akşam Çiftlikköy'de düğün eğlencesi düzenleyecek olan çift, Alaçatı'da bir mağazaya giderek damadın arkadaşları için kıyafet aldı. Alışverişi tamamladıktan sonra hızlıca arabalarına doğru ilerleyen sempatik ikili, düğün için heyecanlı olduklarını, hazırlıkların da neredeyse bittiğini söyledi. ERCAN AKGÜN