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Dünyaca ünlü şef Roncero Türkiye’de

NATO zirvesinde liderlere yaptığı yemeklerle büyük beğeni toplayan Dünyaca ünlü şef Paco Roncero ayağının tozuyla Bodrum’a geldi

7.7.2022

Dünyaca ünlü şef Roncero Türkiye’de
DÜNYACA ünlü şef Paco Roncero, 2 gün önce NATO zirvesinde, kraliyet ailesi ve ülke liderlerine sunduğu lezzetli menüleriyle hizmet vermişti. Madrid'de bulunan Paco Roncero Restaurante'nin kurucusu ve şefi olan Paco Roncero, yoğun geçen zirvenin ardından Bodrum'a geçti. Turistik ilçede popup event gerçekleştirecek olan ünlü şef, 15 Temmuz'a kadar Bodrum'da kalacak. Madrid'in dışında İbiza ve Dubai'de de dünyanın en pahalı restoranlarına sahip olan Roncero, birbirinden lezzetli menülerini etkinlikte sergileyecek. ■ OSMAN AKÇA
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