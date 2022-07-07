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Haberler Sarmaşık Menemenli dahi müzisyen Ispanya’da dereceye girdi

Menemenli dahi müzisyen Ispanya’da dereceye girdi

7.7.2022

Menemenli dahi müzisyen Ispanya’da dereceye girdi

İZMİR Menemenli besteci piyanist Egemen Kurt'un eseri, dünyanın dört bir yanından gelen 130 eser arasından ünlü şef ve besteci Beat Furrer'in seçtiği 5 müzik arasına seçildi. İspanya'ya gidip bestesini Beat Furrer'in şefliğinde dinlemesi neredeyse olanaksız olan Egemen Kurt'un yardımına Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yetişti. Eserini İspanya'da canlı dinleyen Kurt, çektiği video ile Başkan Vekili Pehlivan'a teşekkür etti.

ESERİNİ ARMAĞAN ETTİ
PEHLİVAN, "Böylesine bir başarıyı ve gururu Menemen ilçemize, İzmir'e dolayısıyla ülkemize yaşatan genç kardeşimizin her zaman yanında olacak, yollarını açacağız" derken sosyal medya hesabından video yayınlayan genç besteci ise, "Bu benim hayalimdi ve Aydın Pehlivan benim hayallerimi gerçeğe dönüştürdü. Siz sadece Belediye başkanı değil, hayallerimizi gerçeğe dönüştüren bir abimizsiniz. Bu eserimi size armağan ediyorum" diye konuştu.

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