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Haberler Sarmaşık Melek söyledi Serkan dinledi

Melek söyledi Serkan dinledi

8.7.2022

Melek söyledi Serkan dinledi

Melek Mosso, Alaçatı'daki bir mekanda konser verdi. Programı dinlemeye gelenler arasında oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç da vardı. Yakışıklı oyuncu, yakın arkadaşı Ceyhun Zorlu ile bistroda oturup gecenin sonuna kadar sevgilisini izledi.

"SORUMLULUK TAMAMEN SİZDE"
Programında hareketli şarkıların yanı sıra duygusal parçalara da yer veren Mosso, "Bu gece keder, hüzün, gözyaşı, eski sevgililere mesaj atma isteği gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Gecenin sonunda bana sosyal medyadan yazmayın, 'senin yüzünden oldu' diye. Çünkü benim yüzümden değil sizin yüzünüzden oluyor bunlar. İlişkiyi yaşayıp ayrılan sizsiniz. O yüzden sorumluluk da size ait" diyerek sevenlerine takıldı. ERCAN AKGÜN

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