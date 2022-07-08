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Haberler Sarmaşık Menemen'de "Alaturka Akşamlar" coşkusu

Menemen'de "Alaturka Akşamlar" coşkusu

8.7.2022

Menemen’de Alaturka Akşamlar coşkusu

TRT'NİN ilgiyle izlenen 'Alaturka Akşamlar' müzik programının canlı yayını, bu hafta Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı programda, seslendirilen eserlere tüm Menemenliler keyifle eşlik etti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl ara veren TRT Müzik kanalının 'Alaturka Akşamlar' programı, sevenlerinin karşısına yeniden Menemen'den 'merhaba' dedi. Programın sunucuları TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili'nin konuğu, ünlü sanatçı Suzan Kardeş oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan özel sahnede gerçekleşen ve 137 ülkeden canlı olarak yayınlanan programda, ünlü sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Menemenlilerle birlikte söyledi. Programının sonuna doğru sahneye çıkan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Alaturka Akşamlar ekibine teşekkür etti.

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