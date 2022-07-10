Rengarenk Hande

Çeşme'de sevenleriyle buluşan popçu Hande Yener, yine sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi. Rengarenk giyinen Yener, turuncu tüylü gözlüğüyle de dikkatleri üzerine çekti. İlk şarkısını bu gözlükle söyleyen ve neredeyse hiçbir şeyi görmeden sahnede kalan Yener, parçanın sonunda gözlüğünü çıkartarak özgürlüğüne kavuştu.





DJ OĞLUYLA BİRLİKTE COŞTURDU

Sesinin güzelliği kadar giydiği kıyafetlerle de gündem olan başarılı sanatçı, dansçılarıyla birlikte hareketli bir programa imza attı. 22 yıldır albüm yapan ve yaşına rağmen genç kızları kıskandıran bir fiziğe sahip olan Hande Yener'e (49), her konserinde olduğu gibi bir kez daha oğlu Çağın Kulaçoğlu DJ kabininden eşlik etti. Söylediği aşk parçasının ardından kendi tespitini de yapan Yener, "Eskiyi unutamayanlar kilo alıyormuş. Gerçi aranızda kilolu insan da yok. Demek ki herkes ayrılmış da gelmiş" esprisiyle hayranlarını güldürdü. Mekanı dolduran tatilcilere güzel bir gün yaşatan Yener, sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.



ERCAN AKGÜN