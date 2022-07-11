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Haberler Sarmaşık Sesi kısıldı ama sahneden inmedi

Sesi kısıldı ama sahneden inmedi

11.7.2022

Sesi kısıldı ama sahneden inmedi
Rap müziğin yükselen isimlerinden Sefo, hayranlarıyla bayramda Çeşme'de buluştu. Imi Beach'de kalabalık bir dinleyici kesimiyle karşılaşan ve enerjisinin tamamını sahnede harcadığı için sesi kısılan genç rapçi, zor anlar yaşasa da konseri sonuna kadar tamamlamayı başardı. Günün sonuna doğru sevenleriyle bayramlaşan Sefo, "Kusura bakmayın heyecandan unuttum sizlerle bayramlaşmayı.

Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum diyeceğim ama şu an kimse benden küçükmüş gibi durmuyor" dedi. Eğlenceli bir programa imza atan başarılı rapçiyi dinleyenlerin büyük çoğunluğunu Almanya ve Hollanda'dan gelen Türkler oluşturuyordu. Gurbetçi Türkler, Sefo'nun yarı Almanca olan "Isabelle" parçasını defalarca isteyince onları kıramadı.
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