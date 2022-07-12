Hande Yener Babadağ’ı salladı

Babadağ Teleferik tarafından düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında Ölüdeniz'den 1200 metre yükseklikte hayranlarıyla buluşan Hande Yener, Babadağ'ı adeta salladı. Eğlencenin dorukta yaşandığı gecede birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Hande Yener, teleferikle çıktığı Babadağ'da Ölüdeniz'in eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi. İlk kez 1200 metre yükseklikte konser verdiğini dile getiren ünlü sanatçı sıradışı sahne kıyafetleriyle dikkat çekti. Yener bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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