Muazzez Ersoy Aliağa’yı fethetti

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye işbirliğiyle organize edilen Aliağa Sanat Günleri'nin ikinci haftası Mahşer-i Cümbüş isimli komedi oyunu ve Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy'un unutulmaz konseriyle sona erdi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar



TİYATRO OYUNU İZLEDİLER

Aliağa'da 7'den 77'ye herkesi sanatla buluşturan etkinliklerin ikinci haftasında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda 'Aykut Enişte 2', Yeni Şakran Meydanı'nda 'Ailecek Şaşkınız' isimli filmler sinemaseverlerle buluştu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda çocuklar için üç seans halinde sahnelenen 'Kukuli' isimli çocuk oyunu ise miniklere keyifli anlar yaşattı. Aliağa Sanat Günleri'nde Yiğit Arı, Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak ve Güray Özcan'ın yer aldığı Mahşer- i Cümbüş ekibi, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran Aliağalılara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yaklaşık iki saat süren doğaçlama gösterisini tiyatroseverlerle birlikte izledi.



SAMANYOLU İLE BİTİRDİ

Yaz Konserleri kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda sahne alan sanat müziğinin usta seslerinden Muazzez Ersoy, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Konserinde iki saat boyunca birbirinden güzel eserleri seslendiren Ersoy'a izleyicileri de birçok şarkısında vokallik etti. 17 kişilik orkestranın eşlik ettiği sanatçı, konserini 'Samanyolu' klasiğiyle tamamladı.