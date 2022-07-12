Yıldız Tilbe’den genç şarkıcıya sahnede ders

YILDIZ Tilbe, bayramın 2. günü Alaçatı'da bir mekandaydı. Tilbe'yi binlerce kişi coşkuyla izledi. Mekana gelenler arasında, genç şarkıcı Burak Bulut da vardı. Tilbe hayranı olduğunu söyleyen Bulut, "Son bir şey kaldı şu hayatta yapmak istediğim. Yazdığım bir şarkımı Yıldız ablayla birlikte söylemek" dedi. Tilbe ise önce vücudundaki dövmelerine takıldığı Burak Bulut'a, "Az önce son isteğim dedin. Allah korusun. Eğer böyle 'son bir isteğim var' dersen, ben yapmam seninle düet falan. Böyle son istekli dualar etme sakın" diye uyardı.

ERCAN AKGÜN