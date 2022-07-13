“Bekarlığın sultanlık dönemindeyim”

YAZDIĞI şarkılar ve yaptığı bestelerle büyük bir kitleye hitap eden Sinan Akçıl önceki gün Bodrum Miya Beach de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl nasılsınız? sorusuna, "Her şey yolunda üç yıldır Miya Beach de happy hour yapıyorum bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım" diyerek yanıt verdi. Basın mensuplarının " Bekarlık Sultanlık mı sizce" sorusuna ise " Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence şu anda ben sultanlık dönemindeyim madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi" diyerek cevap verdi. Akçıl "Konserler yoğun ama konserlerden çok sizle köşe kapmaca oynuyoruz ama şu an aşk hayatım nadasta yani ama bir süre sonra bu tarla sürülür yani" şeklinde konuştu.

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