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Haberler Sarmaşık Bodrum ve Çeşme’de yaşamam, tatil de yapmam

Bodrum ve Çeşme’de yaşamam, tatil de yapmam

Bodrum’a geldiğinde kendisini İstanbul’da gibi hissettiğini söyleyen Hülya Avşar, Çeşme ve Bodrum çok güzel ama benlik değil. Denize girmek için Ayvalık’a gidiyorum” dedi.

13.7.2022

Bodrum ve Çeşme’de yaşamam, tatil de yapmam

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde sahneye çıktı. Avşar, "Bodrum, yaşayacağım ya da tatil için tercih edeceğim bir yer değil" dedi. Bodrum'un kendisi için yaşanacak ve tatil yapacak bir yer olmadığını dile getiren Avşar, "Sahneler çok yoğunlaştı, 3 gündür vitaminler ile ayakta duruyoruz. Denize girmeye fırsat bulursam Ayvalık'ta giriyorum" dedi. Bodrum'a geldiğinde kendisini İstanbul'da gibi hissettiğini söyleyen Avşar, "Açıkçası güzel bir yer ama ben Bodrumcu değilim. Tatil yapmak için, yaşamak için pek seçeceğim bir yer değil. Hatta Çeşme de güzel ama orası da benim tercih edeceğim için bir yer değil" diye konuştu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Avşar, şarkılarını hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

ADEM ÜLKER

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