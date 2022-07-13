Heijan ve Muti ile rap coşkusu

TÜRK rapçi Heijan ile Muti Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı. Bodrum'da Kurban Bayramı tatiliyle de kentin meşhur geceleri de hız kazandı. Önceki gece Rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Heijan ve Muti için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçılar, unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren ikiliye hayranları da eşlik etti.



■ ADEM ÜLKER

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